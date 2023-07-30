منظمة التعاون الإسلامي تحضر لاجتماع استثنائي بشأن تكرار حرق المصحف الشريف

بدأت اليوم الأحد، الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمانة العامة بمحافظة جدة.

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دورة وزارية استثنائية بشأن تكرار حوادث حرق المصحف الشريف

وعقد كبار الموظفين اجتماعهم التحضيري قبل رفع توصياتهم إلى الدورة الوزارية الاستثنائية، بشأن تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك، والمزمع عقده افتراضيًا غدا الاثنين، 31 يوليو 2023.

ومن جانبه؛ أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بالمنظمة، يوسف بن محمد الضبيعي، فائق تقدير الأمانة العامة لكل من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، ولجمهورية العراق، على مبادرتهما بالدعوة لعقد الدورة الاستثنائية لتدارس قضية حرق نسخ من المصحف الشريف والتي توليها دول المنظمة والشعوب الإسلامية أهمية خاصة.

أوضح الضبيعي، أن المنظمة تابعت بانشغال عميق تعدد حوادث الإساءة للمقدسات الإسلامية، وتعاملت مع هذه الحوادث بالرفض والاستنكار، ونبهت إلى خطورة هذه الأعمال الاستفزازية.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية للمنظمة كانت قد عقدت منذ يناير الماضي، اجتماعين لتدارس هذه الحوادث، كما اعتمد مجلس وزراء خارجية المنظمة في دورته 49 بنواكشوط، قرارات أخرى بهذا الغرض.

لفت إلى أن الأمين العام للمنظمة أجرى اتصالات مكثفة مع كبار مسؤولي الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الدولية، لتعزيز الوعي بخطورة هذه القضية، حيث دأبت الأمانة العامة على إدراجها في مختلف المشاورات السياسية مع مسؤولي الدول والمنظمات الدولية الشريكة.

وقال إن بعثات المنظمة ومجموعتها من الدول الأعضاء في كل من نيويورك وجنيف، قامت بنشاط مكثف ومبادرات قيمة لاطلاع الأجهزة في المنظمات المعنية بالانتهاكات المستمرة ضد الرموز والمقدسات الإسلامية.