رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث موضوعات ذات اهتمام مشترك مع سفير الهند لدى المملكة

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، في مقر الهيئة اليوم الأحد، سفير جمهورية الهند لدى المملكة سهيل إعجاز خان.

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جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون بين الهيئة ونظرائها بالجمهورية الهندية، في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة سابقاً واستمرارية تفعيلها.

ونوّه السفير الهندي بحجم التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي، وما تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون من مراحل تطويرية من شأنها الإسهام في تبادل الخبرات بالمجالات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

بدوره أشاد الحارثي بالقدرات المتوفرة في جمهورية الهند وخبرتها في المجال التلفزيوني وصناعة المحتوى، مبينا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تطوير العمل المشترك وتعزيز الجهود الإعلامية لتجويد المحتوى وتطويره، وتعزيز المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.