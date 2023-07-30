فيتوريا يتحدث عن تأثير صفقة رونالدو على الدوري السعودي

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الحالي والنصر السابق، أن صفقة انتقال مواطنه كريستيانو رونالدو إلى "العالمي".

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وسبق لفيتوريا أن درّب النصر، وفاز معه بلقب الدوري السعودي موسم 2018-2019.

وقال فيتوريا، في حوار مع صحيفة "ذا أثليتك" اليوم الأحد، "حين انضم كريستيانو رونالدو إلى النصر كان ذلك إعلانا كبيرا، وكان يجب أن ينضم المزيد من اللاعبين بعده. العروض كانت عالية للغاية واللاعبون يفكرون في حياتهم والآن نراهم ينتقلون إلى السعودية".

وأضاف المدرب البرتغالي "أعتقد أن الدوري السعودي سيكون قويا".

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين أصبح جاذبًا للنجوم، حيث مثلت صفقة انضمام رونالدو بداية الصفقات الأوروبية.

فبعد الدون، انضم نجوم مثل كريم بنزيما، وروبرتو فيرمينو، ورياض محرز، وسيرجي سافيتش، ونجولو كانتي، وجوردان هندرسون، وغيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن فيتوريا تولى تدريب منتخب مصر في يوليو الماضي، وخاض معه 7 مباريات حتى الآن، حقق فيها الفوز، وهي أفضل انطلاقة لمدرب مع المنتخب عبر التاريخ.