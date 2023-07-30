البابا فرنسيس يدعو روسيا للعودة إلى اتفاق الحبوب

تأثرت العديد من البلدان حول العالم بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإلغاء اتفاقية تصدير الحبوب والأوكرانية، وذلك لاعتماد العديد من البلدان على تلك الحبوب كغذاء للملايين من الشعوب.

وفي إطار ذلك دعا البابا فرنسيس، الأحد، السلطات الروسية للعودة إلى الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم النزاع، مشيرًا إلى الأضرار التي قد تصل إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون الجوع.

وقال بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "دعونا لا نكف عن الصلاة من أجل أوكرانيا الشهيدة حيث الحرب تدمر كل شيء بما في ذلك القمح".

البابا فرنسيس يدعو للعودة لاتفاق البحر الأسود

وأضاف البابا فرنسيس: "أوجه نداء إلى أخوتي، سلطات روسيا الاتحادية، العودة إلى اتفاق البحر الأسود ونقل القمح بأمان".

وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا "النداء المهم".

وقال زيلينسكي إن رد فعل القادة الدينيين في جميع أنحاء العالم على آثار الحرب السلبية وانعكاسها على المنتجات الزراعية الأوكرانية مهم للغاية لحماية العالم بأسره، مضيفا أن أوكرانيا "ستظل الضامن للأمن الغذائي العالمي".

وعلّقت روسيا قبل أسبوعين هذا الاتفاق، والذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، ما تسبب بارتفاع أسعار الحبوب عالميا، الأمر الذي يؤثّر بشكلّ خاص على البلدان الأكثر فقرًا.

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