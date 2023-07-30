كأس الملك سلمان.. الهلال يخسر أمام السد بهدف قاتل ويعقد موقفه

خسر الهلال على يد نظيره السد القطري بنتيجة 2-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في مدينة أبها ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

وكانت المباراة في طريقها للتعادل بهدفين لكل فريق، إلا أن السد أحرز هدفًا قاتلًا، خطف به النقاط الثلاث.

وتعقد موقف الهلال، إذ فشل في حصد أكثر من نقطة واحدة بعد مباراتين، ليتذيل ترتيب المجموعة.

من جانبه، ارتقى السد إلى صدارة هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، من تعادل أمام الوداد وفوز على الهلال اليوم.

أما الوداد والأهلي طرابلس الليبي فيتساويان برصيد نقطتين لكل جانب.

ويلتقي الهلال يوم الأربعاء المقبل نظيره الوداد في مباراة حاسمة بالجولة الثالثة، لا تحتمل إلا الانتصار من أجل التمسك بأمل التأهل.

على الجانب الآخر، يلتقي السد والأهلي طرابلس الليبي في نفس اليوم.

5 أهداف رائعة في قمة الهلال والسد

افتتح الهلال التسجيل مبكرًا بعد 10 دقائق فقط على بداية المباراة عن طريق ميشيل ديلجادو، مستغلًا تمريرة أرضية بينية من روبن نيفيز.

لكن الجزائري بغداد بونجاح أدرك التعادل في الدقيقة 40 من ضربة رأسية متقنة.

وتقدم السد لأول مرة في المباراة بعد 6 دقائق على الشوط الثاني، بتوقيع طارق سلمان الذي تابع كرة ساقطة برأسه من داخل منطقة الست ياردات.

ومع ذلك تعادل الهلال بالهدف الثاني من ركلة جزاء سددها سالم الدوسري بنجاح في الدقيقة 68.

وحصل الهلال على ركلة الجزاء بعد تدخل متهور من مصعب خضر لاعب السد بقدمه على رأس ميشيل ديلجادو في كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل جونزاليس بلاتا هدفًا قاتلًا للسد من تسديدة قوية، لم يحسن محمد المعيوف التعامل معها، وذلك بعد تمريرة من بونجاح.

وشهدت المباراة طرد برونو ميجيل، مدرب السد القطري، بسبب احتجاجه على القرارات التحكيمية.

وحضر البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال الجديد، المباراة من المدرجات، إذ لم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع الفريق الأزرق بعد انضمامه الأسبوع الماضي.