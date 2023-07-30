كأس الملك سلمان.. الهلال يخسر أمام السد بهدف قاتل ويعقد موقفه

خسر الهلال على يد نظيره السد القطري بنتيجة 2-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في مدينة أبها ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).
وكانت المباراة في طريقها للتعادل بهدفين لكل فريق، إلا أن السد أحرز هدفًا قاتلًا، خطف به النقاط الثلاث.
وتعقد موقف الهلال، إذ فشل في حصد أكثر من نقطة واحدة بعد مباراتين، ليتذيل ترتيب المجموعة.
من جانبه، ارتقى السد إلى صدارة هذه المجموعة برصيد 4 نقاط، من تعادل أمام الوداد وفوز على الهلال اليوم.
أما الوداد والأهلي طرابلس الليبي فيتساويان برصيد نقطتين لكل جانب.
ويلتقي الهلال يوم الأربعاء المقبل نظيره الوداد في مباراة حاسمة بالجولة الثالثة، لا تحتمل إلا الانتصار من أجل التمسك بأمل التأهل.
على الجانب الآخر، يلتقي السد والأهلي طرابلس الليبي في نفس اليوم.
5 أهداف رائعة في قمة الهلال والسد
افتتح الهلال التسجيل مبكرًا بعد 10 دقائق فقط على بداية المباراة عن طريق ميشيل ديلجادو، مستغلًا تمريرة أرضية بينية من روبن نيفيز.
هدف هلالي أول عن طريق ميشاييل⚽️
نيفيز🅰️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/uXB8CKbFbe
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
لكن الجزائري بغداد بونجاح أدرك التعادل في الدقيقة 40 من ضربة رأسية متقنة.
السد يعادل النتيجة عن طريق بغداد بونجاح⚽️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/R7A4M23a17
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
وتقدم السد لأول مرة في المباراة بعد 6 دقائق على الشوط الثاني، بتوقيع طارق سلمان الذي تابع كرة ساقطة برأسه من داخل منطقة الست ياردات.
السد القطري يُضيف الهدف الثاني بشباك الهلال⚽️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/i64KrIHERv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
ومع ذلك تعادل الهلال بالهدف الثاني من ركلة جزاء سددها سالم الدوسري بنجاح في الدقيقة 68.
سالم يعادل النتيجة للهلال⚽️#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/UbOkzFnaIZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
وحصل الهلال على ركلة الجزاء بعد تدخل متهور من مصعب خضر لاعب السد بقدمه على رأس ميشيل ديلجادو في كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل جونزاليس بلاتا هدفًا قاتلًا للسد من تسديدة قوية، لم يحسن محمد المعيوف التعامل معها، وذلك بعد تمريرة من بونجاح.
السد القطري يسجل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة⚽#الهلال_السد_القطري#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/z0BvNLjZb3
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
وشهدت المباراة طرد برونو ميجيل، مدرب السد القطري، بسبب احتجاجه على القرارات التحكيمية.
وحضر البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال الجديد، المباراة من المدرجات، إذ لم يشارك حتى الآن في أي مباراة مع الفريق الأزرق بعد انضمامه الأسبوع الماضي.