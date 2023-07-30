الجيش اللبناني: سنرد على مصادر إطلاق النيران على قواتنا من داخل مخيم عين الحلوة

أعلن الجيش اللبناني، إصابة عدد من العسكريين بعد تعرض نقاط مراقبة للنار جراء الاشتباكات الدائرة بمخيم عين الحلوة، وتعهد بالرد على مصادر إطلاق النيران على قواته من داخل المخيم.

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وقال الجيش اللبناني تعليقا على أحداث مخيم عين الحلوة: "نحذر من تعرض المراكز العسكرية للخطر، وسنرد على أي مصدر لإطلاق النيران على قواتنا من داخل مخيم عين الحلوة"، حسب "سكاي نيوز".

وتتصاعد الاشتباكات المستمرة منذ السبت بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأعلنت مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 6 أشخاص قتلوا في هذه الاشتباكات وذلك بعد مقتل قيادي في حركة فتح، حسب "العربية".