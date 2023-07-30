مركز الملك سلمان يوزع أغذية على أكثر من 13 ألف فرد في السودان

تبذل المملكة جهودا كبيرة في تقديم المساعدات الإنسانية، ومن هذا المنطلق قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع أمس الأول، 332 سلة غذائية في محلية ود مدني بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 13.186 فردًا.

تحقيق الأمن الغذائي للسوادن

يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية -ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة- لجمهورية السودان؛ تحقيقًا للأمن الغذائي، وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اختتم أمس الأول، تنفيذ المشروع الطبي التطوعي الطارئ في مجال جراحة الأورام النسائية والأوعية الدموية وجراحة الأطفال في مدينة بنجول بجمهورية غامبيا، بمشاركة سبعة متطوعين ومتطوعات.

إجراء 66 عملية جراحية معقدة

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، 66 عملية جراحية معقدة عاجلة لإنقاذ الحياة تكللت جميعها بالنجاح التام.

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