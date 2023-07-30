كأس الملك سلمان.. تأهل الاتحاد ووداع الصفاقسي وتعثر جديد للهلال

شهد اليوم الأول من الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) أحداثًا عدة مثيرة.

وأقيمت اليوم الأحد 4 مباريات تمثلت في الجولة الثانية من المجموعتين الأولى والثانية من البطولة المقامة على الأراضي السعودية حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

وعرف اليوم أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي، الاتحاد، بعد تحقيقه العلامة الكاملة بالفوز في المباراتين.

كما شهد اليوم تحديد أول الفرق التي تأكد خروجها من البطولة، الصفاقسي التونسي، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي، وبقي بلا رصيد.

كذلك تعثر الهلال من جديد، هذه المرة بالخسارة على يد السد، ما يجعل فوزه في الجولة الختامية على الوداد المغربي واجبًا إذا أراد اللحاق بالاتحاد إلى ربع النهائي.

ملخص مباريات اليوم الأحد من كأس الملك سلمان

الوداد والأهلي طرابلس يحققان التعادل مجددًا

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

تقدم أيوب العملود لفريق الوداد في الدقيقة 54+2، وتعادل أحمد رجب في الدقيقة 48 لصالح فريق الأهلي الليبي.

وهذا هو التعادل الثالث على التوالي في المجموعة الثانية، علمًا بأن كل من الوداد والأهلي طرابلس كانا تعادلا في مباراتيهما في الجولة الأولى.

وتساوى الفريقان في عدد النقاط بالمجموعة، فلكل منهما نقطتان في المركز الثاني.

الهلال يخسر من السد بهدف قاتل

خسر الهلال على يد نظيره السد القطري بنتيجة 2-3 في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب المجموعة الثانية.

النتيجة جمدت رصيد الهلال عند نقطة واحدة في المركز الأخير، بينما ارتقى السد إلى الصدارة برصيد 4 نقاط.

سجل ثلاثية السد بغداد بونجاح، وطارق سلمان، وجونزالو بلاتا في الدقائق 40، و51، و90+3 على التوالي.

أما ثنائية الهلال فتكفل ميشيل ديلجادو وسلمان الدوسري بإحرازها في الدقيقتين 10 و68 على الترتيب.

تعادل سلبي

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الترجي الرياضي التونسي ونظيره الشرطة العراقي لحساب المجموعة الأولى.

وفشلت مساعي الفريقين في تسجيل هدف طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بنقطة من المباراة.

الشرطة رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما حصد الترجي أول نقطة ليبقى في المركز الثالث، في انتظار الجولة الختامية.

الاتحاد يحسم تأهله

حجز الاتحاد مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة بعد الفوز 1-0 على الصفاقسي التونسي ضمن المجموعة الأولى.

الاتحاد حقق فوزه الثاني في المجموعة ليتصدر برصيد 6 نقاط، بعد أن كان تغلب على الترجي بنتيجة 2-1 يوم الخميس الماضي في مباراة الجولة الأولى.

من جانبه، أصبح الصفاقسي أول فريق يتأكد خروجه من البطولة، بعد أن تلقى هزيمته الثانية، إذ يقبع في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 بتوقيع كريم بنزيما من تسديدة أرضية متقنة، مستغلًا تمريرة بالرأس من عبدالرزاق حمدالله.

وأنهى الصفاقسي المباراة بـ9 لاعبين فقط، بعد طرد ثنائي الفريق الحسين علي وموسى كونتي.