“إنفاذ”: مزادات لبيع 304 عقارات خلال الأسبوع الأول من أغسطس

كشف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" اليوم الاثنين، عن اعتزامه إقامة 24 مزادًا علينًا، متنوعًا بين المزادات الحضورية والإلكترونية، خلال الفترة ما بين 1 أغسطس المقبل إلى 7 من نفس الشهر.

وأعلن "إنفاذ" عن مزادات علنية لبيع وتصفية 304 عقارات متنوعة ما بين سكني، وتجاري، وزراعي وصناعي، وتقع في 8 مناطق مختلفة في المملكة.

وأوضح مركز الإسناد والتصفية، أن المزادات تبدأ بطرح عقارات في منطقة مكة المكرمة تشمل جدة والطائف وعددها 90 عقارًا، وتبدأ بمزاد أرجوان، ومشارف مكة، وأعماق الحضوري، وثروات الغربية، والوفاق، وشفا الطائف، ودرة الغربية الإلكتروني.

يتبعها مزادات علنية على 72 عقارًا بمنطقة الرياض في مزاد مساكن الرياض الحضوري، ومزاد حياة الرياض، وقمم القويعية، ومشارق الرياض، وأفيا الإلكتروني.

وفي منطقة القصيم، يطرح مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مزادات علنية على 69 عقارًا تبدأ بمزاد مكاسب بريدة الحضوري، ومزاد أوتاد القصيم3، وواحة نجد مشارف القصيم الإلكتروني.

وفي المنطقة الشرقية تبدأ المزادات على 56 في مزاد مرجان الشرقية، وأمواج الخبر، ومساكن الخبر الحضوري، ومزاد ندى الخبر الإلكتروني، و8 عقارات في منطقة الجوف في مزاد قطاف الجوف الإلكتروني، و4 عقارات في منطقة المدينة المنورة بمزاد أنوار المدينة الإلكتروني.

ويختتم "إنفاذ" المزادات التي أعلن عنها، بطرح 6 عقارات في منطقتي عسير والباحة في مزاد سما عسير وزهرة الجنوب الإلكترونيين.

وأشار المركز إلى أنه للاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ".

يشار إلى أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.