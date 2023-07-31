وفاة مغامر فرنسي شهير بعد سقوطه من الطابق الـ68

توفي مغامر فرنسي معروف بتسلقه المباني الشاهقة، بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونج كونج.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فإن ريمي لوسيدي - 30 عامًا - تسلق مجمع برج تريجونتر الواقع في منطقة "بيك"،.

ووصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقًا له في الطابق الأربعين.

أظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.

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تعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضًا.

لجأ العديد من معجبي ومتتبعي لوسيدي، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم.