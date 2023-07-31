الأخبار المحلية

جهود مركز الملك سلمان للإغاثة.. توزيع 70 طنًا من السلال الغذائية في السودان

31 يوليو 2023 · < 1 minutes
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 31 طنًا من السلال الغذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 31 طنًا من السلال الغذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 31 طنًا و185 كيلو جرام من السلال الغذائية، في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 3.506 أفراد.

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 31 طنًا من السلال الغذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 31 طنًا من السلال الغذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان

كما وزّع المركز، أمس الأول، 38 طنًا و925 كيلو جراما من السلال الغذائية، في محلية بربر بولاية نهر النيل في السودان، استفاد منها 5.350 فردا.

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 38 طنًا من السلال الغذائية في محلية بربر بولاية نهر النيل في السودان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 38 طنًا من السلال الغذائية في محلية بربر بولاية نهر النيل في السودان

يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في جمهورية السودان، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.