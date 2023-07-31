جهود مركز الملك سلمان للإغاثة.. توزيع 70 طنًا من السلال الغذائية في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 31 طنًا و185 كيلو جرام من السلال الغذائية، في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 3.506 أفراد.

كما وزّع المركز، أمس الأول، 38 طنًا و925 كيلو جراما من السلال الغذائية، في محلية بربر بولاية نهر النيل في السودان، استفاد منها 5.350 فردا.

يأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في جمهورية السودان، للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.