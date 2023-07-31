لجنة الحج المركزية تناقش التحضيرات المبكرة لموسم الحج 1445هـ

رأس الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع اللجنة، الذي تخلله استعراض إيجابيات حج عام 1444 هــ والملاحظات المرصودة.

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وناقشت اللجنة التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445 هـ، ومباشرة تنفيذ المشاريع والاجراءات التطويرية والانتهاء منها قبل الموسم القادم، وضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة وتلافي الملاحظات المرصودة خلال حج 1445هـ.

كما استعرض الاجتماع أبرز ما تحقق خلال حج هذا العام، ومن ذلك:

سلامة الحجاج بشكل عام.

خلو الموسم من الحوادث والكوارث والأوبئة والأمراض.

توفر كافة الخدمات للحجاج في جميع المواقع.

التنسيق العالي بين كافة الجهات لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن على الوجه المطلوب.

سرعة التعامل مع البلاغات والملاحظات ومعالجتها بأسرع وقت.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.