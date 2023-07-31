باحث شرعي: مدعو تفسير الأحلام يستغلون عواطف الناس بغرض الشهرة وجمع المال

قال الباحث الشرعي تركي الغامدي، اليوم الاثنين، إن الرؤى والأحلام وردت في القرآن الكريم، عبر قصة سيدنا "يوسف" (عليه السلام)، وأيضا النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- كان يفسر بعض الأحلام، لافتا إلى أنه (ص) ذكر أن تفسير الأحلام جزء من 46 جزءا من النبوة.

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أضاف الغامدي، أن "النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إن الرؤى مبشرات"، موضحا أن "الرؤى والأحلام ليست مسألة حقيقية ملزمة ولا دليلا واقعيا، هي مجرد أشياء في الذهن، ولهذا ليس كل حلم رؤية، هناك أضغاث أحلام، وحديث النفس، كما أن بعض الناس يعاني من هلوسة سمعية وبصرية".

تابع خلال لقاء تلفزيوني له، أنه "ليس كل تفسير هو تفسير حقيقي صحيح، كما أن بعض التفسيرات من المفسرين ممن عندهم أهليّة للتفسير يكون تفسيرهم خاطئا.. المحصلة أن الأحلام ليست حقيقة ينبغي أن يقف الناس عليها، إنما هي مجرد إشارات لا أقل ولا أكثر".

أوضح أن "ما نراه في مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الدخيلين على تفسير الأحلام بغرض المال، خطرا كبيرا على المجتمع، وبعض الناس فُتّن بالمتابعات والأموال والشهرة"، مشدّدا على أن "هذه في النهاية أحلام لا تُبنى عليها أحكام".

أشار إلى أنه "لدينا شريحة مهووسة بمعرفة الغيبيات، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فصار هناك من يفسر الرؤى، وآخر يدعي الرقية، وثالث يقول إن لديه علما بالطاقة وقراءة الكف، وهذه الشريحة مهووسة بما يقدّمه هؤلاء، وأوجه رسالة لهم بأن يبتعدوا عن تتبع الأحلام، عيشوا واقعكم".

اسكمل: "مدعو تفسير الأحلام يستغلون عواطف الناس، وأحيانا يدخلون في الأعراض بغرض جمع الأموال، عليهم أن يخافوا الله، والوعي ضروريا جدا".