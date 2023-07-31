أمانة جدة: ضبط موقع لتخزين وإنتاج منتجات التبغ مجهولة المصدر

تمكنت أجهزة أمانة محافظة جدة من ضبط موقع لتخزين وإنتاج منتجات "التبغ" مجهولة المصدر تديره عمالة بحي السلامة.

جاء ذلك خلال حملة ميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

مصادرة 10 أطنان من "الجراك"

وقالت الأمانة إن الفرق الرقابية تمكنت من رصد موقع بحي "السلامة" لتصنيع المعسل باستخدام مواد منتهية الصلاحية مجهولة المصدر، حيث جرى مصادرة 10 أطنان من "الجراك" كما عُثر في الموقع على 11.000 من السجائر , وتم مصادرتها من قبل الجهة المعنية.

وأضافت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة مواصلة جهودها في متابعة الظواهر السلبية وتتبع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية.

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