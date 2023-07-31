رونالدو يقود النصر لفوز كبير على المنستيري بكأس الملك سلمان للأندية

أحرز كريستيانو رونالدو هدفا لينقذ النصر السعودي من مأزق ويقوده للفوز 4-1 على الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الاثنين.

ورفع النصر رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين ليتساوى مع غريمه المحلي الشباب الذي فاز 1-صفر على الزمالك المصري في وقت سابق اليوم.

النصر اقترب من التأهل

ويملك الزمالك ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما ودع الاتحاد المنستيري البطولة بعد تلقيه الهزيمة الثانية في مباراتين.

ويكفي النصر التعادل في الجولة الأخيرة مع الزمالك ليتأهل إلى دور الثمانية.

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