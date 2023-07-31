“التعاون الإسلامي” تقرر إرسال وفد للاتحاد الأوروبي لرفض حرق المصحف

صدر عن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قراراً بشأن جريمة التدنيس المتكررة لنسخ من المصحف الشريف التي وقعت بمملكة السويد وبمملكة الدنمارك.

ورحب مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بدعوة المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وجمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد دورة استثنائية عبر الاتصال المرئي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن جريمة التدنيس المتكررة لنسخ من المصحف الشريف، وآخرها التي وقعت بمملكة السويد يوم الخميس 20 يوليو2023، و بمملكة الدنمارك يوم السبت 22 يوليو 2023 ويوم الاثنين 24 يوليو 2023, ووضع الإجراءات المناسبة لعدم الاعتداء أو الانتقاص من مقدسات ومعتقدات الآخرين، وإيقاف تكرار تلك الأفعال التي تبث الكراهية وازدراء الأديان، وتهدد السلم والأمن والوئام العالمي.

وأكد الالتزام الذي تعهدت به جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي لمراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات

وقال إن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة في ضوء المادة 19 (3) والمادة 20 (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدور الذي تؤديه ممارسة تلك الحقوق في التصدي لجميع أشكال التعصب الديني،

وأشار إلى مختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى بذل جهود عالمية لتعزيز التسامح والسلام والحوار بين الحضارات، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66/167 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 الصادر في مارس 2011 لمعالجة قضية التعصب والتحريض على الكراهية والعنف على أسس دينية.

وقرر إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.

وطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية القادم.

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