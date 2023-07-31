ميسي يرتدي آخر قميص لمارادونا وتساؤلات حول مشاركته في كأس العالم 2026

نشر أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي صورة جديدة له وهو يرتدي القميص الشهير لدييغو مارادونا خلال نهائيات كأس العالم 1994 في أمريكا، حيث كان آخر ظهور له في أكثر البطولات شهرة.

وأظهر ليونيل ميسي طقمًا قديمًا من "Adidas" على "إنستغرام"، الأمر الذي جعل المعجبين على "تويتر" يشعرون بالدهشة من أحدث منشورات ميسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

هل يشارك ميسي في كأس العالم 2026؟

وعبر خاصية "ستوري"، ظهر النجم الجديد لإنتر ميامي الأميركي وهو يرتدي قميص مارادونا، الأمر الذي أثار التكهنات بشأن مشاركته في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

قبل الإطلاق المقترح، أعطى ميسي للجماهير لمحة عن القميص القادم، وأصبح المشجعون يشعرون بالحنين، حيث كتب أحدهم على تويتر: "القميص الذي ارتداه مارادونا في نهائيات كأس العالم الأخيرة له عام 1994. القميص الذي ارتداه ليونيل سكالوني، المدرب الفائز بكأس العالم 2022 ، كان الفائز في بطولة كأس العالم للشباب في عام 1997".

كانت نهائيات كأس العالم 1994 FIFA هي المرة الأخيرة التي مثل فيها الراحل العظيم دييغو مارادونا منتخب بلاده على المسرح.

وبالتالي، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يشعر المشجعون بالحنين بعد رؤية ليونيل ميسي يرتدي القميص الشهير.

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