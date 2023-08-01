قتلى وعشرات المفقودين جراء فيضانات في الصين

قتل أكثر من 11 شخصًا وفقد نحو 27 آخرون، جراء الأمطار الغزيرة التي انهالت على العاصمة الصينية بكين منذ السبت الماضي، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ للبحث عن المفقودين والمحاصرين.وتضرب العاصفة دوكسوري التي كانت إعصارا قبل أن تتراجع قوتها، الصين من الجنوب الشرقي وصولاً إلى الشمال منذ الجمعة عندما بلغت اليابسة في إقليم فوجيان الشرقي بعد مرورها في الفيليبين المجاورة.

عواصف مطيرة

وأصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية الصينية إنذارًا باللون الأحمر لشمال الصين، وهو أعلى مستوى إنذار في البلاد في مواجهة العواصف المطيرة.

وخلال 40 ساعة من هطول الأمطار سجلت العاصمة بكين، هطول أمطار يوازي معدل شهر يوليو كاملاً.

عمليات إجلاء

وأعلنت السلطات الصينية، عن إجلاء أكثر من 31 ألف شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في بكين، وتم إغلاق جميع المواقع السياحية الطبيعية والحدائق ومزارع الغابات في المدينة.



وحذر خبراء الأرصاد في البلاد، من استمرار الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى فيضضانات أسوأ من التي شهدتها الصين في يوليو من عام 2012، التي أسفرت عن مقتل 79 شخصًا وإجلاء عشرات الآلاف عن منازلهم.