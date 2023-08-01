الصادرات السلعية في المملكة تسجل 97.1 مليار ريال في مايو الماضي

أفادت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء بأن الصادرات السلعيَّة خلال شهر مايو الماضي بلغت 97.1 مليار ريال، مقابل 143 مليارًا خلال نفس الشهر عام 2022، وذلك بانخفاض مقداره 45.9 مليار ريال وبنسبة 32.1%.

وقالت الهيئة،في تقرير لها اليوم الثلاثاء، إن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر مايو من 2023 بلغت 72 مليار ريال، مقابل 115.5 مليارًا خلال نفس الفترة عام 2022، وذلك بانخفاض مقداره 43.5 مليار ريال، وبنسبة 37.7%، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر مايو 2023م 25.1 مليار ريال، مقابل 27.5 مليار ريال خلال شهر مايو 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال، بنسبة 8.7%.

وبلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة 67.7 مليار ريال، مقابل 56.0 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022، وذلك بارتفاع مقداره 11.7 مليار ريال, وبنسبة 20.9%.

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