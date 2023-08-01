القيادة تهنئ رئيس بنين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس بنين، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى توليه مهام الحكم