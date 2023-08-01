كريستيانو رونالدو يواصل عادته الخارقة مع النصر

واصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر عادته الخارقة في مسيرته الاستثنائية بهدفه ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

وقاد كريستيانو رونالدو فريق النصر للتغلب على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1 مساء أمس الإثنين في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقامة في السعودية.

وسجل صاحب الـ38 عاما الهدف الثاني للنصر في مرمى الاتحاد المنستيري، ليضع الفريق في المقدمة بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل، قبل أن يسجل الفريق هدفين آخرين في الدقائق الأخيرة ليحسم اللقاء 4-1.

وبهدفه ضد الاتحاد المنستيري، يكون رونالدو قد سجل للموسم 22 على التوالي، وتحديدا منذ موسم 2002-2003 حتى 2023-2024.

وكان رونالدو بدأ مسيرته مع سبورتنج لشبونة البرتغالي بموسم 2002-2023، وأحرز مع الفريق خمسة أهداف.

ثم انتقل الدون البرتغالي للاعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة من موسم 2003-2004 إلى 2008-2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني ويقضي معه تسعة مواسم بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.

ثم لعب رونالدو ليوفنتوس الإيطالي لمدة 3 مواسم بين 2018-2019 و2020-2021، ثم عاد إلى الشياطين الحمر ليلعب مع الفريق الإنجليزي لمدة موسم ونصف، وهو حاليا يقضي موسمه الثاني مع النصر.

من ناحية أخرى، أصبح هدف رونالدو هو الـ145 الذي يسجله عن طريق ضربة رأسية، ليصبح قائد منتخب البرتغالي أكثر اللاعبين تسجيلا بالرأس في تاريخ كرة القدم، متخطيا الرقم المسجل باسم الألماني غيرد مولر صاحب الـ144 هدفا.