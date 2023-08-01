الموارد البشرية تعلن عن إطلاق “جدير” لتأهيل المتميزين من حديثي التخرج

تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى إطلاق برنامج "جدير" الذي يهدف إلى استقطاب تأهيل المتميزين من حديثي التخرج وتدريبهم على رأس العمل وإكسابهم المهارات والخبرات العملية ومساعدتهم على التطور والنمو في مجالات العمل داخل الوزارة، وتمكينهم من أداء مهام الوظائف المستهدفة في البرنامج.

وأوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال البرنامج الذي أطلق عليه "جدير" إلى إلى تحقيق استراتيجيتها المنبثقة من رؤية المملكة 2030 في دعم الكوادر الوطنية الشابة وإتاحة الفرصة لحديثي التخرج المتميزين من التعرف على بيئة العمل وإعدادهم وتأهيلهم بشكل مُمنهج في المجالات المستهدفة من قبل الوزارة، وبعد انتهاء البرنامج يتم تعيين المجتازين للبرنامج بنجاح على الوظائف ومنحهم درجتين إضافيتين عن الدرجة المستحقة وفق المؤهل العلمي.

ويستند البرنامج في ذلك إلى تحقيق أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 المتمثلة باقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشابة.

موعد فتح باب التسجيل

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد فتح باب التسجيل في برنامج "جدير" وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 محرم 1445هـ الموافق 06 أغسطس 2023م.

وكشفت الوزارة عن مدة التدريب بالبرنامج التي تصل إلى 12 شهرًا.

ويكتسب المتدربون خلال فترة التدريب البالغة 12 شهرًا، تنمية المعارف العامة والتخصصية، وتطوير مهارات العمل مع الشركات وممارسة مهام العمل.

شروط التقدم لبرنامج "جدير"

حددت الوزارة عددًا من الشروط للراغبين في الالتحاق ببرنامج "جدير" وهي: "أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وألا يكون قد مضى على تخرجه 4 سنوات، وألا يقل المعدل العام عن 3 من 4 أو ما يعادلها.

وجاء في الشروط التي حددتها الوزارة، أن يكون متفرغًا بشكل كامل للبرنامج، كما تضمنت الشروط معادلة المؤهل إذا كانت الشهادة من خارج المملكة من الجهة المختصة، وحصول المتقدم على 5 درجات في اختبار الـ IELTS أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية".