أخبار دوليّة

مع اقتراب “خانون”.. اليابان تلغي مئات الرحلات الجوية وتجلي عشرات الآلاف

1 أغسطس 2023 · < 1 minutes

 

وأطلقت السلطات اليابانية، دعوات لعشرات الآلاف من مواطنيها بإخلاء مساكنهم مع اقتراب العاصفة المدارية خانون، خوفًا من حدث سيول وهبوب رياح عاتية، قد تؤدي إلى خساير في الأرواح.

وأعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية و"آل نيبون إيرويز" أن أكثر من 74 ألف مسافر سيتأثر بإلغاء الرحلات الجوية المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء.

ووصفت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إعصار خانون بأنه "واسع النطاق" و"قوي"، مشيرة إلى أنه على بعد 240 كيلومتراً من جنوب شرق ناها، عاصمة أوكيناوا.

وكان مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني، حذر قبل يومين من ازدياد حدة العاصفة الاستوائية "خانون" التي من المتوقع أن تتطور لتتحول إلى إعصار.