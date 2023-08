مع اقتراب “خانون”.. اليابان تلغي مئات الرحلات الجوية وتجلي عشرات الآلاف

وأطلقت السلطات اليابانية، دعوات لعشرات الآلاف من مواطنيها بإخلاء مساكنهم مع اقتراب العاصفة المدارية خانون، خوفًا من حدث سيول وهبوب رياح عاتية، قد تؤدي إلى خساير في الأرواح.

وأعلنت شركتا الخطوط الجوية اليابانية و"آل نيبون إيرويز" أن أكثر من 74 ألف مسافر سيتأثر بإلغاء الرحلات الجوية المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء.

VSTy #Khanun approx 100km SSE of Cape Kyan with 220kph 1min & now 175kph 10min winds; eye clear, symmetrical, diameter 40km; radius hurricane winds E side to 80km pic.twitter.com/ofTmtU8UNA

ووصفت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إعصار خانون بأنه "واسع النطاق" و"قوي"، مشيرة إلى أنه على بعد 240 كيلومتراً من جنوب شرق ناها، عاصمة أوكيناوا.

Category 4 Typhoon #Khanun is nearing Japan's Ryukyu islands with a forecast track just south of Okinawa. The JTWC then expects pronounced weakening as #TyphoonKhanun slows, stalls and upwells cooler water. IR and Visible imagery show the wide eye and symmetrical eyewall. pic.twitter.com/kZIbmGMKO0

