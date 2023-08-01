تشمل أنظمة دفاع جوي.. الصين تحتج على مساعدات عسكرية أمريكية إلى تايوان

احتجت الصين اليوم الثلاثاء، في بيان لوزارة الدفاع على المساعدات الأمريكية إلى تايوان، ووصفتها ورأت أنها تمثل تهديدًا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وفي بيان متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، أكد الأسلحة التي أعلنت أمريكا اعتزامها إرسالها إلى تايوان، يوم الجمعة الماضية، تعني أن واشنطن تتدخل بعنف في المصالح الداخلية الصينية، وتلحق ضررًا شديدًا بالمصالح الأمنية الصينية.

وحث البيان، الولايات المتحدة على وقف جميع أشكال ما وصفها بإنها "تواطؤ عسكري" مع تايوان.

مساعدات أمريكية إلى تايوان

وكان البيت الأبيض، أعلن السبت الماضي، عن مساعدات عسكرية إلى تايوان تصل قيمتها إلى 345 مليون دولار، تشمل المواد والخدمات الدفاعية (أنظمة دفاع جوي محمولة وقدرات استخبارات ومراقبة، وأسلحة نارية وصواريخ) والتعليم والتدريب العسكري.

ونشر البيت الأبيض، أمرًا تنفيذيًا للرئيس الأمريكي جو بايدن، ينص على أنه سوف يتم إرسال الأسلحة من مخازن الجيش الأمريكي.

يشار إلى أن والولايات المتحدة ملتزمة قانونيًا بدعم القدرات الدفاعية لتايوان بموجب قانون علاقات تايوان لعام 1979.

تحول تايوان إلى "برميل بارود"

عقب الإعلان عن المساعدات العسكرية الأمريكية، اعتبر، مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني أن مثل هذه الخطوة تحول تايوان إلى "برميل بارود" و"مستودع ذخيرة".