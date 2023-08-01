القبض على تنظيم عصابي يروج المخدرات بالرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على تنظيم عصابي يروج المخدرات.

ونشر الحساب الرسمي للأمن العام عبر منصة "إكس"، تويتر سابقاً، مقطع فيديو يوثّق لحظات القبض على التنظيم العصابي، المتهم بترويج 33 كليوجراماً من مادة الحشيش المخدر و26 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تكشف وتقبض على تنظيم عصابي لترويج (33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(26,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/tbeMWRbgMF — الأمن العام (@security_gov) August 1, 2023

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