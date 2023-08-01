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القبض على تنظيم عصابي يروج المخدرات بالرياض

1 أغسطس 2023 · < 1 minutes
الأمن العام

تمكنت شرطة الرياض من القبض على تنظيم عصابي يروج المخدرات.

ونشر الحساب الرسمي للأمن العام عبر منصة "إكس"، تويتر سابقاً، مقطع فيديو يوثّق لحظات القبض على التنظيم العصابي، المتهم بترويج 33 كليوجراماً من مادة الحشيش المخدر و26 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

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