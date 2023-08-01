رصد القمر العملاق لعام 2023 بسماء طريف

رصدَت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس"، في سماء محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اكتمال قمر محرم وثاني بدر عملاق وأقرب قمر عملاق لهذا العام 2023م.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة قد ذكرت في وقت سابق أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد اليوم الثلاثاء 1 أغسطس اكتمال قمر محرم.

ستشهد سماء السعودية والوطن العربي اليوم الثلاثاء 01 أغسطس اكتمال قمر محرم وسيمثل ثاني بدر عملاق و الأقرب هذا العام 2023 وسيكون مشاهداً طوال الليل. 🌕 pic.twitter.com/sFuUZoEW7d — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) August 1, 2023

وأضافت: سيمثل ثاني بدر عملاق و الأقرب هذا العام 2023م، وسيشرق بعد غروب الشمس من الأفق الجنوبي الشرقي، وبعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد".

وتابعت: "سيصل أقرب قمر عملاق لحظة الاكتمال عند الساعة 09:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على مسافة 357.528 كيلومترًا، وهذا سيجعل حجمه الظاهري أكبر بحوالى 14% وإضاءته أكبر بحوالى 30%، مقارنة بما يكون عليه في أبعد مسافة له "الأوج" من الأرض،وسيكون مشاهدًا طوال الليل".

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