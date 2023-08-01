ضمن فعاليات “كأس الملك سلمان”.. انطلاق ورشة عمل “صناعة المحتوى الرياضي عبر الهواتف الذكية”

شهد المركز الإعلامي الرئيس بمدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، الثلاثاء، عقد أولى ورش العمل المصاحبة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

وأقيمت الورشة بالتعاون بين الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، والاتحاد العربي لكرة القدم.

وتضمنت ورشة العمل المعنونة بـ "صناعة المحتوى الرياضي عبر الهواتف الذكية"، عدة جلسات، قدمها المحاضر البحريني مهند بن سليمان النعيمي، وشارك فيها الإعلامي السعودي عدنان جستنية، الذي أوضح الفرق بين الإعلام القديم والإعلام الحديث.

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أقيمت مساء اليوم الثلاثاء أولى ورش العمل المصاحبة لبطولة #كأس_الملك_سلمان_للاندية 2023، في المركز الإعلامي الرئيس بمدينة الملك فهد الرياضية بـ #محافظة_الطائف، بالتعاون بين الاتحاد العربي و @ssmfksa

وتصمنت ورشة العمل المعنونة بـ "صناعة المحتوى الرياضي عبر الهواتف الذكية"،… pic.twitter.com/7MLBNjvDMF — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 1, 2023

وتناولت ورشة العمل الإعلامية أبرز مستجدات عالم صناعة المحتوى الرياضي عبر الهواتف الذكية في مجال الصوت والصورة والفيديو والأخبار المصورة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التطبيقات المساندة في صناعة المحتوى الإعلامي، وسط مشاركة وتفاعل من ممثلي مختلف وسائل الإعلام العربية.

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