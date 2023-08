هويلوند يخضع للكشف الطبي في إنجلترا قبل الانتقال لمانشستر يونايتد

وصل الدنماركي الدولي راسموس هويلوند إلى إنجلترا لخضوعه اليوم لجزء من الكشف الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من صفوف نادي أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي" سبورت" الإيطالية فإن المهاجم الدنماركي صفقة هويلوند اقتربت من الحسم ويتبقى فقط الإعلان الرسمي بعد وصول اللاعب الى إنجلترا.

Rasmus Højlund, arriving at Carrington few minutes ago… and medical tests are now ongoing 🔴🩺 #MUFC

Plan confirmed, deal done. pic.twitter.com/E6oBjfTnLd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023