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هويلوند يخضع للكشف الطبي في إنجلترا قبل الانتقال لمانشستر يونايتد

1 أغسطس 2023 · < 1 minutes

وصل الدنماركي الدولي راسموس هويلوند إلى إنجلترا لخضوعه اليوم لجزء من الكشف الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى مانشستر يونايتد، قادمًا من صفوف نادي أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي" سبورت" الإيطالية فإن المهاجم الدنماركي صفقة هويلوند اقتربت من الحسم ويتبقى فقط الإعلان الرسمي بعد وصول اللاعب الى إنجلترا.

ويأمل مانشستر يونايتد أن يتم الانتهاء من الكشف الطبي لهويلوند هذا الأسبوع والإعلان الرسمي عن الصفقة التي من المتوقع أن تكون مدتها 5 سنوات مع خيار عام آخر.

وقد تبلغ قيمة صفقة هويلوند الأولية 64 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 8 مليون في الإضافات المتعلقة بالأداء.

وانضم راسموس إلى صفوف أتالانتا الإيطالي في الصيف الماضي، من شتورم جراتس النمساوي.

وخاض هويلوند مع الفريق الإيطالي، 34 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.