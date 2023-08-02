الأرصاد: شبورة أمطار متوسطة وخفيفة في عدة مناطق في المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة والظواهر الجوية التي تشهدها المناطق التالية: "مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية ونجران وجازان وعسير والباحة".

ضباب وشبورة مائية

وأطلق المركز الإنذار الأصفر بشأن منطقة مكة المكرمة، حيث تشهد أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية على رابغ، وأمطارًا خفيفة على أضم والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا.

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وحذر من تواجد شبورة مائية وضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدي الرؤية الأفقية، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 من صباح اليوم, وتستمر حتى الساعة 8 صباحاً.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تواجد شبورة مائية وضباب خفيف على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدي الرؤية الأفقية، على محافظتيّ ينبع وبدر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 من صباح اليوم, وتستمر حتى الساعة 8 صباحاً.

وفي الرياض، تكو هناك موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة، تصل لـ48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءا.

وذكر المركز أن منطقة الرياض تشهد أتربة مثارة، تشمل الداودمي وعفيف والسليل ووادي الدواسر حتى الساعة الثامنة مساءا.

وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العديد والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءا.

أمطار في عدة مناطق

ونبه المركز الوطني للأرصاد من أن منطقة نجران ستشهد أمطارًا متوسطة مع جريان السيول. وتشمل الحالة بدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءا. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على ثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا.

وتوقع المركز أن تكون هناك أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية في منطقة جازان وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى العاشرة مساءا.

كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة، تشمل الحجرة والمخواة وفرعة غام الزناد وقلوة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا.

كذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها واحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءا.