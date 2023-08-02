بوفون بصدد اعتزال كرة القدم

ذكرت تقارير إخبارية أن نجم حراسة المرمى المخضرم الإيطالي جيانلويجي بوفون بصدد الاعتزال.

وذكرت عدة تقارير من بينها تقارير لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) وصحف "لا جازيتا ديلو سبورت" و"كورييري ديلا سيرا" و"توتوسبورت" أن بوفون سيعلن نهاية مسيرته الاحترافية خلال أيام قليلة.

بوفون يتجه لاعتزال كرة القدم

وأوضحت التقارير أن مستشار الحارس البالغ من العمر 45 عاما يتفاوض مع نادي بارما لفسخ العقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2024.

وأشارت التقارير إلى أن بوفون، المتوج مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006، قد يتولى منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي.

وكان جيانلوكا فيالي يشغل منصب رئيس وفد المنتخب الإيطالي لكنه فارق الحياة مع بداية عام 2023 بعد صراع مع مرض السرطان.

ماذا قدم بوفون في مسيرته؟

ويعد بوفون واحدا من أفضل حراس المرمى على الإطلاق في القرن الحالي، وقد اعتلى منصة التتويج بلقب كأس العالم 2006 مع المنتخب.

وقضى بوفون أغلب مسيرته الاحترافية، التي استمرت لنحو ثلاثة عقود، ضمن صفوف يوفنتوس.

واعتلى بوفون منصة التتويج بالدوري الإيطالي عشر مرات كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع يوفنتوس.

ومنذ صيف عام 2021، لعب بوفون مجددا لفريق بارما الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية في التسعينيات.