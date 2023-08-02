انقطاع التيار الكهربائي عن 210 آلاف منزل جراء إعصار “خانون” في اليابان

أدى إعصار "خانون" الذي ضرب مناطق محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، منذ أمس الثلاثاء ويستمر حتى اللحظة، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 210 آلاف منزل.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، إن السلطات أصدرت تحذيرات لسكان أوكيناوا والجزء الجنوبي من منطقة كاغوشيما، ودعت أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مكان آمن.

Typhoon KHANUN (06W) JMA update as of 14:00 JST, 08-02-2023. • Location - 26.1N 126.2E

• Wind Speed - 90 knots

• Wind Gusts - 130 knots

• Pressure - 930 mbar KHANUN (06W) expected to stall around the Ryukyu Islands for the rest of the week.#TyphoonKhanun #Khanun pic.twitter.com/YRlBv9mF6m — Brendt Dayao (@StormShake2023) August 2, 2023

ولقى شخص يبلغ من العمر 90 عامًا مصرعه فيما أصيب 11 شخصًا في أوكيناوا بجروح طفيفة، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية.

وألغت اليابان يومي الثلاثاء والأربعاء نحو 900 رحلة جوية محلية ودولية، وتأثر بالإلغاء أكثر من 74 ألف مسافر، إذ علق آلاف السياح الذين كانوا يقضون إجازاتهم في المنتجعات الاستوائية المطلة على البحر

ووأدت العاصفة القوية إلى تعطّل حركة النقل البري والبحري، كما أغلقت المتاجر أبوابها احترازياً وطلب من مئات آلاف السكان إخلاء منازلهم للاحتماء من العاصفة.

Both SSMIS and Okinawa radar shows Typhoon #KHANUN is undergoing eyewall replacement cycle. pic.twitter.com/CtSOptXzT0 — Ben (@zeb199818) August 2, 2023

وحذّرت وكالة الأرصاد اليابانية من فيضانات وانزلاقات للتربة في أجزاء من جزيرة أوكيناوا، موضحة أن الإعصار كان على بعد 70 كلم جنوب جزيرة كوميجيما النائية التابعة لأوكيناوا عند الساعة 23,00 توقيت جرينتش ويتحرّك باتّجاه الغرب والشمال الغربي.

هذا ووصفت هيئة الأرصاد اليابانية الإعصار الذي أطلقت عليه اسم "خانون" وهو يعني فاكهة "جاك فروت"، بأنه "قوي جدًا" رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة.