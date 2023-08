انقطاع التيار الكهربائي عن 210 آلاف منزل جراء إعصار “خانون” في اليابان

أدى إعصار "خانون" الذي ضرب مناطق محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، منذ أمس الثلاثاء ويستمر حتى اللحظة، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 210 آلاف منزل.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، إن السلطات أصدرت تحذيرات لسكان أوكيناوا والجزء الجنوبي من منطقة كاغوشيما، ودعت أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مكان آمن.

Typhoon KHANUN (06W) JMA update as of 14:00 JST, 08-02-2023.

• Location - 26.1N 126.2E

• Wind Speed - 90 knots

• Wind Gusts - 130 knots

• Pressure - 930 mbar

