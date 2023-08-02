بهدف عالمي.. برشلونة يهزم ميلان استعدادا للموسم الجديد

تغلب برشلونة الإسباني على ميلان الإيطالي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين صباح الأربعاء على ملعب "أليجانت" بالولايات المتحدة.

وتأتي المباراة في إطار جولة أبطال كرة القدم الودية ضمن الاستعدادات لخوض منافسات الموسم الجديد التي تنطلق في وقت لاحق من أغسطس الجاري.

نتيجة مباراة برشلونة وميلان الودية

وسجل أنسو فاتي /20 عاما/ هدف الفوز لبرشلونة بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني للمباراة، والذي جاء بطريقة رائعة من تسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى ميلان.

استمتع بهذا الهدف العالمي..

أنسو فاني يسجل الهدف الأول لبرشلونة من تسديدة مميزة#برشلونة_ميلان #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/WhrFWWtbWR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 2, 2023

وجاء فوز برشلونة اليوم بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3 / صفر يوم الأحد الماضي ضمن الدورة الودية نفسها، علما بأن برشلونة خسر مباراته السابقة أمام أرسنال الإنجليزي 3 / 5.

ويخوض برشلونة مباراته المقبلة أمام توتنهام الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل ضمن بطولة كأس جوهان جامبر على أن يستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي يوم 13 أغسطس.

وجاءت هزيمة ميلان استمرارا لنتائجه المتواضعة في جولة أبطال كرة القدم الودية، حيث خسر أمام ريال مدريد 2 / 3 ثم تعادل مع يوفنتوس الإيطالي 2 / 2 قبل أن يتلقى الهزيمة أمام برشلونة.

ويستهل ميلان مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي بلقاء بولونيا في 20 أغسطس الجاري.

ملخص مباراة برشلونة وميلان الودية