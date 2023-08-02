حرب المسيرات.. هجمات روسية على العاصمة كييف وميناء في أوديسا

شنت روسيا هجمات بطائرات مسيرة صباح اليوم الأربعاء استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف وأحد موانئ أوديسا. وأكد عسكريون أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن طائرات مسيرة روسية هاجمت وألحقت أضرارا بالموانئ ومرافق تخزين الحبوب في جنوب منطقة أوديسا الساحلية في أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، مما أدى إلى اشتعال النيران في بعضها.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي: "للأسف هناك أضرار، أهمها في جنوب البلاد. الإرهابيون الروس هاجموا مرة أخرى الموانئ والحبوب والأمن الغذائي العالمي".

صعدت روسيا هجماتها على البنية التحتية الزراعية والموانئ الأوكرانية بعد رفضها تمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية أن الطائرات بدون طيار جاءت عبر البحر الأسود وتوجهت نحو إزمايل، وهو ميناء رئيسي في دلتا الدانوب حيث يتم نقل الحبوب الأوكرانية بواسطة بارجة إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لشحنها فيما بعد.

انهيار اتفاق الحبوب

أصبحت موانئ نهر الدانوب الأوكرانية شريان حياة حيويًا لصادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن انسحبت روسيا من صفقة الحبوب في البحر الأسود في 17 يوليو الماضي، وحذرت من أن السفن المتجهة إلى الموانئ البحرية الأوكرانية يمكن اعتبارها أهدافًا عسكرية.

نتيجة لانهيار الاتفاق الذي كان يسمح لأوكرانيا بمواصلة تدفق الصادرات عبر موانئها المائية العميقة على البحر الأسود من أجل تخفيف أزمة الغذاء العالمية، انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية في شهر يوليو الماضي بنسبة 40% عن يونيو الماضي.

أجبر التهديد على الشحن في الموانئ الساحلية أوكرانيا على توجيه المزيد من شحنات الحبوب عبر موانئ نهر الدانوب، التي تعاملت مع ربع إجمالي الصادرات على الأقل قبل انتهاء اتفاقية البحر الأسود.

الهجوم على كييف

وفي كييف، أكد مسؤولون عسكريون إن وحدات مضادة للطائرات عملت على إسقاط طائرات مسيرة هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء وسقطت حطام طائرات مسيرة في ثلاث مقاطعات لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الحطام سقط في منطقة سولوميانسكي المركزية، كما سقط جزء في منطقة سفياتوشين الواقعة غربًا وتسبب في اندلاع النيران في إحدى الأشجار، وسقط حطام في ملعب في منطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة، وأشعل النار في مبنى غير سكني.