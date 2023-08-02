حنان بلخي مرشحة السعودية لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أسماء المرشحين لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، من المقرر عقد انتخابات لشغل المنصب في أكتوبر المقبل.

وأرسل مدير العام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط مذكرة شفوية تتضمن أسماء المرشحين في الانتخابات القادمة لشغل منصب مدير المنظمة في الإقليم.

وجاءت اسماء المرشحين على النحو التالي: "الدكتورة حنان حسن بلخي، رشَّحتها المملكة العربية السعودية، والدكتور نجم عباس جبر العوادي، رشَّحه العراق، والدكتور أنس الدكالي، رشَّحه المغرب، والدكتور عبد الغفار، رشَّحته باكستان، والدكتور علي أخباري ساري، رشَّحته جمهورية إيران الإسلامية، الدكتور أحمد فرح شادول، رشَّحه السودان".

وأعلنت المنظمة عن أنه مقرر التصويت على اختيار مدير عام لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط خلال اجتماع مغلق للدول الأعضاء في الإقليم خلال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.

وسيتولى المدير الإقليمي الجديد منصبه ابتداء من 1 فبراير 2024 لمدة 5 سنوات، وسيكون مُؤهَّلًا لإعادة تعيينه لمرة واحدة.

من المقرَّر عقد الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة، في المدة من يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023.

وسوف تُبثُّ الاجتماعات عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني العام للمنظمة من أجل أعضاء وفود الدول الأعضاء غير القادرين على الحضور شخصيًّا.