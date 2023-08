بلينكن يؤكد دعم واشنطن الثابت للرئيس بازوم والديمقراطية في النيجر

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفيًا مع رئيس النيجر محمد بازوم الذي أطاح به انقلابًا عسكريًا الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إن بلينكن أكد على دعم الولايات المتحدة الثابت والمتواصل للرئيس بازوم والديمقراطية في النيجر.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تعارض الجهود الرامية إلى الانقلاب على النظام الدستوري وتقف إلى جانب الشعب النيجري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس" والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين دعمًا للحكم الديمقراطي واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وكتب بلينكن عبر موقع (X) أنه "نقل الدعم المستمر والثابت لرئيس النيجر المنتخب ديمقراطيًا ولسيادة القانون والحكم الديمقراطي".

يشار إلى أنها ليست أول مرة يتحدث فيها بلينكن مع الرئيس بازوم منذ الانقلاب الذي أطاح به.

Spoke to Nigerien President Bazoum. I conveyed our continued unwavering support for the democratically elected President of Niger and the rule of law and democratic governance.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 2, 2023