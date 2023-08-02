خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب السودان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، إلى الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

ونقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال رئيس جمهورية جنوب السودان له، اليوم، في العاصمة جوبا.

ونقل المستشار بالديوان الملكي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس وشعب جمهورية جنوب السودان، فيما نقل الأخير تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس جنوب السودان خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.

فيما عبر عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.