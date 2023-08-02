أمريكا تعتبر خفض تصنيفها الائتماني “تعسفي” و”خارج إطار الزمن”

وصفت وزيرة الخزانة الأمركية جانيت يلين خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بأنه "تعسفي" و"خارج إطار الزمن".

وخفضت "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من AAA إلى +AA، لتكرر خطوة اتخذتها وكالة "ستاندارد آند بورز" منذ أكثر من عقد.

وزيرة الخزانة الأمريكية تنتقد فيتش

وذكرت وزيرة الخزانة في بيان أن قرار "فيتش" لا يغير ما يعرفه الأمريكيون بالفعل وكذلك المستثمرون والكافة في جميع أنحاء العالم، وأضافت "سندات الخزانة تظل الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم، والاقتصاد الأمريكي قوي بشكل أساسي".

وفقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني السيادي من الدرجة الأولى من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي انتقدت العجز المالي المتضخم في البلاد و"تآكل الثقة الحكومية" الذي أدى إلى صدامات متكررة للحد من الديون على مدى العقدين الماضيين.

وقالت "فيتش" إن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة أدت إلى تضخم عجز الميزانية، بينما لا تزال التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الاستحقاقات دون معالجة إلى حد كبير.

تدهور مالي متوقع

وأضافت في بيان "يعكس خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الثقة خلال العقدين الماضيين مقارنة بالدول المصنفة عند "AA"و"AAA".

وحذرت "فيتش" في مايو الماضي من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، عندما كان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على خلاف حول رفع حد سقف الدين، فيما كانت وزارة الخزانة على بعد أسابيع فقط من نفاد السيولة.

ورغم تجنب تلك الأزمة في نهاية المطاف، قالت "فيتش" إن الخلافات المتكررة بشأن سقف الدين وقرارات الساعة الأخيرة أدت إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية للدولة.

كما أرجع بيان "فيتش" يوم الثلاثاء خفض التصنيف الائتماني إلى عبء الديون المتضخم بسرعة في البلاد، والذي من المتوقع أن يصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، أي أعلى مرتين ونصف من متوسط الدول ذات التصنيف ​​AAA البالغ 39.3%.

توقع تقرير شركة التصنيف أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر على المدى الطويل، مما يزيد من الضعف الأميركي أمام الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

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