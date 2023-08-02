الأكلات الشعبية تجذب زوار “بيت حائل”

اجتذبت الأكلات الشعبية، المتنزهين والسائحين في بيت حائل بنسخته الثانية، المقامة تحت شعار "البيت بيتكم يابعد حيي"، المقام بمتنزه أجا بارك الترفيهي.
ولاقت الأكلات الشعبية إقبالاً لافتاً، كونها تعبر عن جزء من التراث السعودي العريق".
نائب أمير منطقة #حائل خلال زيارته فعالية بيت حائل "البيت بيتكم.. يابعد حيي"، بمنتزه أجا بارك.https://t.co/0rwTfz1PaU#أخبار_الوئام pic.twitter.com/bnqgpkUJSb
— صحيفة الوئام (@alweeamnews) July 27, 2023
وكان لـ"الكليجا الحائلية" نصيب وافر من الزوار لمشاهدة صناعتها ومعرفة أنواعها و طريقة تنافس الصانعات في تقديمها بمختلف الأشكال.