3 اجتماعات لتعزيز التعاون بين المملكة وبلجيكا والأرجنتين وقرغيزستان

شهد، الأربعاء، 3 لقاءات منفصلة لوزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة، وكلٍّ من الأرجنتين وبلجيكا وقرغيزستان.

والتقى الوزير، كلاً من: سفيرَ الأرجنتين لدى المملكة غييرمو نيلسن، وسفيرَ بلجيكا، باسكال غريكوار، وسفيرَ قيرغيزستان أولوكبيك ماريبوف.

وركزت الاجتماعات على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات المكثفة للوزير، إذ بحث في مقر الوزارة بالرياض، الأحد الماضي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وكل من سويسرا وسلوفاكيا، وذلك خلال لقائه سفيري البلدين لدى المملكة.

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