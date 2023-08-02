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3 اجتماعات لتعزيز التعاون بين المملكة وبلجيكا والأرجنتين وقرغيزستان

3 أغسطس 2023 · < 1 minutes

شهد، الأربعاء، 3 لقاءات منفصلة لوزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة، وكلٍّ من الأرجنتين وبلجيكا وقرغيزستان.

والتقى الوزير، كلاً من: سفيرَ الأرجنتين لدى المملكة غييرمو نيلسن، وسفيرَ بلجيكا، باسكال غريكوار، وسفيرَ قيرغيزستان أولوكبيك ماريبوف.

وركزت الاجتماعات على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات المكثفة للوزير، إذ بحث في مقر الوزارة بالرياض، الأحد الماضي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وكل من سويسرا وسلوفاكيا، وذلك خلال لقائه سفيري البلدين لدى المملكة.

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واجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، مع سفيرة الاتحاد السويسري لدى المملكة ياسمين شاتيلا زفالن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية والتجارية، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى سفير سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشالكا، حيث بحثا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.