آرسنال يفوز على موناكو بركلات الترجيح ويتوج بكأس الإمارات

اختتم آرسنال موسمه التحضيري بالفوز على موناكو الفرنسي، بركلات الترجيح، الأربعاء، في كأس الإمارات على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتعتبر مواجهة موناكو هي آخر المباريات الودية التي خاضها آرسنال، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، الموافق 6 أغسطس، في نهائي كأس الدرع الخيرية.

ويستهل المدفعجية مشوارهم في الموسم الجديد لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نوتينجهام فورست بالجولة الأولى يوم 12 أغسطس.

واختتم آرسنال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز محتلًا المركز الثاني خلف مانشستر سيتي.

ونجح آرسنال في التعاقد مع الثلاثي ديكلان رايس وكاي هافيرتز وجورين تيمبر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.