“سأفعل كل ما بوسعي لنفوز بكل شيء”.. أول كلمات ماني للاعبي النصر

حرص السنغالي ساديو ماني، المنضم حديثًا إلى صفوف النصر، على توجيه كلمات حماسية للاعبي الفريق في أول لقاء معهم بعد انضمامه إلى قلعة "العالمي".

وقال ساديو ماني لزملائه في النصر، في أول ظهور للاعب بمعسكر الفريق المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، "اسمي ساديو ماني، أنا سعيد فعلا بأن أكون جزءًا منكم".

ماني للاعبي النصر: متحمس لبداية مشواري مع الفريق

وأضاف، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التغريدات القصيرة "إكس"، "أنا متحمس حقًا لأن أبدأ معكم، وسأفعل كل ما بوسعي لنفوز بكل شيء".

وتابع النجم السنغالي الدولي "أنا واثق أن الجميع هنا مستعد، نعم يا له من فريق، لذا لنقم بذلك سويًا، وأظن أننا سننجح سويًا".

في اللقاء الأول بين ماني وزملائه 💛 كانت هذه الكلمات الأولى من ساديو ماني لنجوم #العالمي 🤩 pic.twitter.com/8RbZ5QXeMz — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 2, 2023

وقابل لاعبو النصر كلمات ماني بتصفيق حار، ترحيبًا بالنجم السنغالي.

وجاءت كلمات ماني قبل تناول لاعبي النصر لإحدى الوجبات مساء أمس الأربعاء، في ختام الاستعدادات لمواجهة الزمالك المصري مساء اليوم الخميس في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

النصر يستعد لمواجهة الزمالك

ويستعد النصر لمواجهة الزمالك في مدينة الطائف عند الساعة 06:00 مساءً ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية المقامة في السعودية.

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ويتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن الشباب، صاحب نفس الرصيد.

وكان النصر بدأ كأس الملك سلمان بتعادل سلبي مع الشباب في الجولة الأولى، ثم تمكن من الفوز على الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

وكان النصر أعلن أول أمس الثلاثاء التعاقد مع ساديو ماني قادمًا من بايرن ميونيخ.

وانضم ماني إلى معسكر النصر أمس الأربعاء، وأشارت تقارير صحفية إلى أن نتيجة الاختبارات البدنية التي خضع لها اللاعب ستحدد موقفه من المشاركة في مباراة الزمالك.