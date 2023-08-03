الغرفة التجارية بالمدينة المنورة: أكثر من 47 ألف سجل تجاري نشط بنهاية الربع الثاني 2023

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، إن أعداد السجلات التجارية النشطة على مستوى المركز الرئيسي بلغت أكثر من 47 ألف سجل تجاري نشط بنهاية الربع الثاني 2023.

وبحسب الإحصائية الصادرة عن الغرفة، بلغ العدد الإجمالي للسجلات التجارية النشطة بنهاية الربع الثاني 2023م على مستوى المركز الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في إحصائية بحسب قاعدة بيانات المنتسبين بالغرفة 47.911 سجلًّا تجاريًّا بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.7% مقارنة بالربع السابق من نفس العام وبانخفاض طفيف بلغت نسبته 1.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، في الاحصائية الصادرة عنها، أن السجلات التجارية النشطة لمنتسبي الغرفة، بحسب النشاط هي أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات والمطاعم والإعاشة، والصناعية والخدمية وورش صيانة المركبات والأنشطة السياحية والعقارية والمهنية والنقل والتخزين والتأجير والتعليمية والاتصالات والمعلومات والصحية والزراعية والفنية والترفيهية والخدمات الاجتماعية والمالية والتعدينية وتنظيم قطاع الأعمال.

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