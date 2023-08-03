بولندا: تحركات فاغنر على حدودنا تمثل خطرًا على استقرار الجناح الشرقي للناتو

حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس من أن مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية العسكرية في بيلاروسيا، يشكلون خطرًا على استقرار الجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" مشيرًا إلى أنهم قد يتنكرون كمهاجرين ليدخلوا دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح مورافيتسكي أن مقاتلي فاغنر ربما يسهلون الهجرة غير الشرعية من بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن نحو 100 مقاتل من فاغنر تحركوا بالقرب من مدينة غرودنو، بالقرب من الحدود البولندية الليتوانية.

مناورات قرب حدود بولندا

هذا وبدأ مقاتلي فاغنر تدريبات عسكرية مع جيش بيلاروسيا قرب حدود بولندا مما دفع وارسو للبدء في نقل قوات بالقرب من الحدود مع حليف روسيا.

وأعلنت وزارة الدفاع في بولندا استعدادها لكل السيناريوهات بعد الإعلان عن مناورات مشتركة بين بيلاروسيا ومجموعة فاغنر بالقرب من حدودها.

قوات فاغنر في بيلاروسيا

وكانت بعض قوات مجموعة فاغنر العسكرية انتقلت إلى بيلاروسيا بموجب اتفاق انهى تمردًا قصيرًا في روسيا في يونيو الماضي.

وسجلت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، 2,312 عملية عبور غير قانونية عبر الحدود إلى الاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م. فيما أقامت بولندا وليتوانيا سياجًا حديدًا على طول حدودهما مع بيلاروسيا للحد من الهجرة غير الشرعية.