المملكة تمدد خفض الإنتاج الطوعي للنفط حتى نهاية سبتمبر

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصد وصفته بالمسؤول في وزارة الطاقة، قوله اليوم الخميس، إن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول.

وفقاً لقرار المملكة سيستمر معدل الإنتاج لشهر سبتمبر عند مستوى 9 ملايين برميل يوميًا.

وكانت السعودية أعلنت في يوليو الماضي تمديد الخفض الإضافي الطوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا شهرًا إضافيًا خلال أغسطس الجاري. وكانت الرياض قد أعلنت في أبريل الماضي، خفضًا طوعيًا لإنتاجها من النفط بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا.