الشباب يتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الشباب إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.
بالـصـدارة 🔝😎
الليوث إلى ربع النهـائي 🦁🤍#الشباب #يلا_شباب #الشباب_الاتحاد_المنستيري #كاس_الملك_سلمان_للانديه️ pic.twitter.com/pSB1e065A5
— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) August 3, 2023
أحرز هدف الشباب السعودي إيجر بانيجا في الدقيقة 26 من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد مدينة الملك سعود بالباحة، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
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