الشباب يتأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الشباب إلى الدور ربع النهائي، بعد فوزه على الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

أحرز هدف الشباب السعودي إيجر بانيجا في الدقيقة 26 من عمر المباراة، التي أقيمت على استاد مدينة الملك سعود بالباحة، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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