روسيا تضاعف خطة الإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار

ضاعفت روسيا هدفها للإنفاق الدفاعي لعام 2023 إلى أكثر من 100 مليار دولار، حسبما أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها "رويترز".

ويمثل ذلك ثلث إجمالي الإنفاق العام، علماً بأنه يأتي في وقت تزداد فيه تكاليف الحرب في أوكرانيا وتضع ضغوطاً متزايدة على المالية العامة لروسيا.

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وتُظهر الأرقام أنه في النصف الأول من عام 2023، زاد إنفاق روسيا الدفاعي 12%، أو 600 مليار روبل، على 4.98 تريليون روبل (54 مليار دولار) الذي كانت تستهدفه في الأصل لعام 2023، على ما نقلت "رويترز".

ويأتي ذلك في وقت لم تعد تُنشر فيه بيانات نفقات الميزانية الخاصة بقطاعات معينة في روسيا، فيما لم ترد الحكومة ووزارة المالية في روسيا على طلبات "رويترز" للتعليق على البيانات.