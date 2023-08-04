لص يفضح “الانفلات الأمني” في أمريكا.. الموظفون لقنوه درسا قاسيا

وثّق مقطع فيديو لحظة الإطاحة بلصّ وقح اقتحم متجرا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وبدأ في سرقة محتوياته، متجاهلا العاملين بالمتجر والزبائن الذين بدأوا في تصويره.

صحفية "ديلي ميل" البريطانية قالت إن الجريمة وقعت في متجر "إيليفن" للتجزئة في ولاية كاليفورنيا في وقت سابق من العام الجاري.

في المقطع المصوّر يدخل اللص بملابس مهترئة ويخفي وجهه بقطعة قماش، ويجرّ بيده سلة مهملات يرمي فيها كل ما وقع تحت يديه من بضائع.

وهاجم اثنان من الموظفين اللص فطرح أحدهما على الأرض وراح الأخر يوسعه ضربا بعصا غليظة.

وتزايدت ظاهرة سرقة المتاجر في الولايات المتحدة حتى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

ارتفاع معدلات السرقة

وشهدت نيويورك وكاليفورنيا زيادة في حالات سرقة المتاجر في الفترة الأخيرة، ووفقًا لتقرير صادر عن شرطة نيويورك، فإن عدد حالات السرقة في المدينة ارتفع بنسبة 47٪ في الأسابيع الأولى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتشير التقارير إلى أن السرقات تشمل مختلف المنتجات، بما في ذلك الأدوات الكهربائية والملابس والأحذية والأجهزة الإلكترونية.

يعزو بعض المحللين هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وتغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المدينة.

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