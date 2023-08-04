ولي العهد يعزي الرئيس الصيني في ضحايا فيضانات بكين

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال ولي العهد: "بلغني نبأ الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".