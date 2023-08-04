نونو سانتو: فابينيو لن يشارك أمام الهلال.. ونسعى للفوز

قال البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، إنه حرص قبل انطلاق كأس الملك سلمان للأندية على الحصول على المركز الأول في المجموعة من أجل لعب جميع المباريات على نفس الملعب.

وأكد في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن فريقه يسعى للفوز على الهلال السبت في الدور ربع النهائي من البطولة

وتحدث عن شكوك بشأن مشاركة المهاجم عبدالرزاق حمدالله أمام الهلال، وأكد أن فابينيو لن يشارك.

أضاف: "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق مميز، وسنلعب من أجل الفوز، الخسائر الثلاث الماضية أمام الهلال غير مهمة، مباراة الغد لها تفاصيلها المختلفة".

تابع: "منذ بداية البطولة هدفي تحقيق اللقب وأن لا أغادر مدينة الطائف وأن أتصدر مجموعتي".

ودعا لإعطاء اللاعبين الجدد الوقت حتى يفهموا الفريق، مضيفا: "هدفنا الحصول على أفضل نسخة من كل لاعب بأسرع وقت".

واختتم: "سنلعب غدا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير، المباراة ستكون حماسية لجماهير الاتحاد وأشكرهم كثيراً على دعمهم".

وكان اتحاد جدة قد تأهل للدور ربع النهائي كأول مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، متفوقا على الشرطة العراقي والترجي والصفاقسي التونسيين.

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