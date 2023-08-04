خيسوس: جاهزون لمواجهة الاتحاد.. والهلال يحتاج لصفقتين

أكد البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال، ثقته أن الأداء سيتطور مع الوقت مع الوقت، مشيرًا إلى جاهزية فريقه لمواجهة التحاد السبت في الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية.

وقال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إنه سعيد بالوصول الى هذه المرحلة، وسيبذل كل ما بوسعه من أجل المنافسة والوصول إلى مراحل أعلى، مضيفا: "نعرف خصمنا جيدًا الاتحاد وسنلعب من أجل الفوز والتأهل إلى الأدوار النهائية في البطولة".

شكوك حول مشاركة مالكوم في مباراة الاتحاد

وعن مشاركة مالكوم في المباراة، قال: "لسنا متأكدين بشكل قطعي وسيكون هناك بعض التغييرات في الفريق".

وأكمل: "أتمنى أن يوفق الرئيس في حسم الصفقتين المتبقيتين تحديدًا المهاجم قبل بداية الدوري، بالنسبة لرضاي عن الهجوم هذا ما سأقيمه بعد قدوم مهاجمين أجنبيين أو واحد على الأقل".

وكان الهلال السعودي صعد لدور الثمانية كوصيف للمجموعة الثانية ولديه 4 نقاط، جمعها من الفوز على الوداد المغربي وتعادل أمام أهلي طرابلس، وهزيمة من السد القطري.

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